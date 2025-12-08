Собянин предложил создать институт регионального оператора по вопросам КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России может появиться институт квалифицированного подрядчика. Соответствующую инициативу высказал Сергей Собянин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам мэра Москвы, в течение 2025 года регионы должны были построить около 3 тысяч новых объектов, включая детские сады, школы и инфраструктурные сооружения.

"И тот уровень требовательности и динамики развития, конечно, задает такие темпы, где важными являются любые мелочи, любые задержки являются критичными. Поэтому коллеги предлагают ввести институт квалифицированного подрядчика для торгов по 44-му Федеральному закону, так же как по 223-му", – сказал градоначальник.

Поясняя свою идею, глава города обратил внимание на данные Счетной палаты и Минстроя, согласно которым зачастую срывы контрактов происходят из-за недобросовестных подрядчиков.

В связи с этим Собянин также счел необходимым установление более строгих требований допуска к таким контрактам, которые будут учитывать не только опыт, но и наличие необходимых ресурсов, квалифицированных кадров, техники и технологий.

Помимо этого, мэр предложил увеличить в строительстве долю проектов, использующих информационное моделирование. Закон о внедрении данных технологий, предполагающих подготовку и реализацию проектов в электронном виде, был принят в 2014 году.

"Это стало обязательным для долевого строительства, но для большинства строек это осталось пока необязательным требованием и продолжает формироваться в бумажном виде", – обратил внимание градоначальник.

По его словам, реализация инициативы ускорит проектирование на 30%, а также снизит затраты на эксплуатацию на 10–20%.

Ранее Собянин раскрыл планы по строительству новых школ в Москве. По его словам, специалисты будут ежегодно вводить и реконструировать около 120–130 современных учебных заведений.

Мэр уточнил, что реконструкция одной школы не должна превышать более 12 месяцев. В нее входит вся перестройка, в том числе новая инженерия, иногда планировка, отделка и так далее.

