Sada El Balad: более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Египте

Более 10 человек погибли и 2 пострадали при ДТП с грузовиком на северо-востоке Египта. Об этом неназванные источники сообщили телеканалу Sada El Balad.

Инцидент произошел на трассе Порт-Саид – Исмаилия. Уточнятся, что грузовик столкнулся с пикапом, в котором находились рабочие.

Пострадавших доставили в медучреждение. Тела погибших распредели между тремя больницами. Причины аварии в материале не называются.

