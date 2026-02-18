Депутат Свинцов поддержал идею Банка России о создании реестра финансовых блогеров

В Банке России предложили обсудить создание реестра финансовых блогеров и введение ответственности за их советы. К чему это может привести и как отличить совет от попытки наживы, разбиралась Москва 24.

Контроль за манипуляторами

В Банке России выступили с инициативой обсудить регулирование деятельности финансовых инфлюэнсеров – блогеров, которые дают советы по инвестированию и управлению деньгами. Регулятор предложил рассмотреть создание специального реестра таких лиц, введение требований к их квалификации и установление ответственности за качество распространяемой информации.

В докладе Центробанка (ЦБ) отмечено, что финансовые инфлюэнсеры часто становятся главным источником сведений для массовой аудитории, которая не обладает необходимыми знаниями для принятия инвестиционных решений. При этом у самих блогеров может не быть достаточной квалификации, плюс нередко они выдают рекламные материалы за личное мнение.





из доклада Банка России Банк России выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через телеграм-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке или продаже ценных бумаг.

Отдельную проблему регулятор видит в упрощенной подаче информации о сложных финансовых инструментах. Инфлюэнсеры зачастую не отражают ключевые сведения, включая риски, что формирует у подписчиков завышенные ожидания.

"Следование таким советам может привести к потере накоплений и разочарованию в финансовой индустрии и инвестициях", – предупредили в ЦБ.

При этом в настоящее время блогеры не несут ответственности за качество своих материалов и не обязаны компенсировать убытки, которые могут понести подписчики.

В числе предлагаемых регулятором мер – маркировка материалов финансовых инфлюэнсеров, чтобы граждане понимали, что информация размещается по заказу конкретной финансовой организации. Также ЦБ намерен установить критерии, которым должна соответствовать деятельность таких блогеров. Ответы на вопросы, поставленные в докладе, а также предложения и замечания Банк России принимает до 30 апреля 2026 года.

"Проблема назрела"

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с Москвой 24 поддержал позицию Банка России. По его словам, ранее подобные инициативы исходили не только от парламентариев, но и от самих представителей блогосферы.

По мнению депутата, "проблема действительно назрела": в интернете распространяется огромное количество неквалифицированных советов. Причем не только финансовых, но и в таких сферах жизни, как здоровье, питание, фитнес, психологическая и юридическая помощь.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Огромный спектр рекомендаций способен привести к серьезным последствиям. Под видом личного инвестиционного опыта блогеры разгоняют через телеграм-каналы и другие источники котировки второсортных акций, запускают различные токены, NFT и так далее.

По его мнению, пришло время совместно с Банком России и правительством проработать четкие критерии, по каким тематикам необходимо иметь высшее образование, чтобы проповедовать ту или иную дисциплину.

"Если речь идет об обучении, программа должна быть аккредитована. Человек не может просто учить тому, что считает нужным, не имея об этом профессионального представления. Необходимо наличие диплома о высшем образовании, возможно, ежегодная или хотя бы раз в три года аккредитация, наличие рейтинга", – убежден депутат.

Также в России должен быть создан реестр представителей других профессий, не только финансовых консультантов, обратил внимание Свинцов.

"Нельзя допускать, чтобы каждый, у кого в руках смартфон, становился манипулятором", – резюмировал он.

При этом в России уже существует Единый реестр инвестиционных советников, в который входят профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые дают рекомендации частным инвесторам по вложениям в те или иные инструменты.

Эксперт по финансам и инвестициям, инвестиционный советник в реестре Банка России Юлия Хайдер в разговоре с Москвой 24 пояснила, что у зарегистрированных в этой системе граждан есть образование и обязательства перед ЦБ выполнять требования базового стандарта защиты прав инвесторов. В частности, при выдаче рекомендации учитывать профиль клиента, его цели, ожидаемый риск и доходность.





Юлия Хайдер эксперт по финансам и инвестициям, инвестиционный советник в реестре Банка России В соцсетях же для написания любого финансового обзора не требуется никакого образования. Инфлюэнсеры под видом обмена собственным опытом фактически продают и рекламируют отдельные инвестиционные продукты, выдавая это за личное мнение и зачастую скрывая доход от рекламы.

Также некоторые блогеры дают рекомендации на большую аудиторию в корыстных целях. Например, советуют купить определенные ценные бумаги, и особенно – небольших или малоизвестных компаний.

"Это называется Pump&Dump, то есть влияние на цену финансового актива (котировки). В результате подписчики начинают их покупать, и цена бумаг взлетает без реального на то обоснования. Те, кто разгонял ажиотаж, продают акции на пике цены и получают прибыль, а остальные рискуют остаться в минусе", – рассказала Хайдер.

По ее мнению, новый реестр призван не допустить ситуации, когда условно "вчерашний водитель такси сегодня называет себя финансистом" и начинает вести канал. Однако создание отдельной площадки для учета таких лидеров мнений она не поддержала.

"Информацию о включении в госреестр некоторые блогеры могут использовать для придания себе важности. Например, в 2018 году Минфин проводил массовые акции по обучению россиян финансовой грамотности, и после этого некоторые участники начали представляться в соцсетях как методологи ведомства", – поделилась специалист.

Также, по ее мнению, попавшие в реестр блогеры могут утверждать, что их рекомендация автоматически одобрена ЦБ, а это не является правдой. Плюс ко всему, подобные реестры и так уже есть, и в еще одном нет необходимости, объяснила свою позицию эксперт.

"Мое предложение – выделить этих людей в число отдельных ассоциированных членов уже существующих саморегулируемых организаций, которые работают в сфере финансового или инвестиционного консультирования", – добавила Хайдер.

Эксперт привела пример, что в ряде случаев квалифицированные финансовые блогеры могут стать членом той или иной ассоциации, если предоставят документы, подтверждающие высшее экономическое образование, пройденные курсы повышения квалификации, магистратуру, кандидатскую степень или опыт работы в финансовой сфере не менее двух лет.

"Чтобы не потерять свои деньги, обычному пользователю прежде всего нужно проверять, кому принадлежит канал. Если это должностное лицо, представляющее брокера или инвестиционного советника, обязательно должны быть указаны фамилия и имя. Если рекомендацию дает инфлюэнсер, который просто хочет поделиться мнением, нужно понимать, какие продукты он еще продает", – пояснила эксперт.

Также она призвала избавиться от иллюзий, что бесплатные каналы созданы для помощи повысить финансовую грамотность. Как правило, за этим стоят скрытые продажи рекламы, услуг или сервисов. Также Хайдер рекомендовала проверять, в какой саморегулируемой организации состоит блогер.

При этом профессиональный участник рынка (брокер или управляющая компания) никогда не гарантирует доходность – это прямо запрещено законом. Если в посте говорится обратное, – это, скорее всего, не профессионал, резюмировала Хайдер.

