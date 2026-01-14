Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 12:13

Технологии
Главная / Истории /

Психолог Сурина: ИИ-блогеры могут развить комплекс неполноценности

"Бум идеализированных образов": чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети

В Сети завирусились видео с участием сгенерированных нейросетью блогеров. Они полностью подражают мимике и жестам реальных людей, но имеют одну особенность – выделяющуюся внешность, что особенно выгодно с точки зрения рекламы. Чем опасен подобный контент для потребителей, разбиралась Москва 24.

Качественная подделка или будущее?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/karisha.rii

Искусственный интеллект (ИИ) начал активно заменять блогеров, заметили в Сети. По словам пользователей, цифровые персонажи настолько "очеловечены", что у них даже есть свои биографии, привычки и увлечения, которым хочется подражать.

Блогер Кариша Ри обнаружила в Сети своего двойника, созданного нейросетями. Внешне он был другим, но мимика и движения оказались идентичными ее собственным.

"Мне так грустно от того, что я сейчас на своем примере вижу, как меня запросто может заменить ИИ", – поделилась блогер с телеканалом Москва 24.

Кроме того, среди виртуальных персонажей также есть, например, психологи, врачи и даже вторые половинки. При этом ИИ-креатор Инна Сарафонова в беседе с телеканалом Москва 24 отметила, что в настоящее время "искусственных" моделей преимущественно используют для заработка на "контенте для взрослых" и раскручивания брендов.

Самое главное, насколько этот персонаж будет выделяться из общей массы. Потому что, если нейросети не задавать конкретные параметры, она будет штамповать плюс-минус одинаковых аватаров.
Инна Сарафонова
ИИ-креатор

По данным СМИ, на этом фоне в ряде стран ввели правило обязательной маркировки контента, созданного ИИ. В свою очередь, председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких отметила в разговоре с телеканалом Москва 24, что в некоторых соцсетях есть изначально встроенные алгоритмы, которые идентифицируют и обозначают сгенерированный нейросетями материал.

"Если такой контент не отмечен как нейросети, его могут и заблокировать. Но у нас сейчас нет жестких мер или особого отслеживания", – отметила эксперт.

Ранее стало известно, что в Голливуде появилась первая актриса, сгенерированная ИИ, – Тилли Норвуд. Цель проекта – вырастить из виртуального персонажа, способного общаться и взаимодействовать с аудиторией, новую звезду уровня Скарлетт Йоханссон. Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны актерского сообщества: такие знаменитости, как Мелисса Баррера, Николас Кейдж, Эмили Блант и сама Скарлетт Йоханссон назвали цифровых актеров угрозой для профессии.

Мир глянца

Фото: depositphotos/samwordley@gmail.com

По мнению психолога Ангелины Суриной, появление ИИ-персонажей несет риски. Главная опасность в том, что просмотр контента ИИ-блогеров угрожает собственной самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя.

"Поэтому маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, действительно нужно. Это поможет пользователям Сети понимать разницу, иначе ее достаточно сложно увидеть", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Еще одна область потенциального влияния – построение личных отношений, добавила Сурина.

"Появление идеализированных "искусственных" людей с необычными или редкими чертами лица может привести к проблеме при выборе реального партнера", – подчеркнула психолог.

"Наплыв" контента с ИИ она сравнила со временем, когда появились глянцевые журналы и фотошоп.

Это создает и показывает образы идеальных, красивых девушек, где все совершенно, и даже позволяет желающим изменять собственные фотографии, чтобы видеть себя лучше и интереснее. А это, в свою очередь, может зарождать или усиливать комплекс неполноценности.
Ангелина Сурина
психолог

По ее словам, в первую очередь, тренд на ИИ-блогеров опасен для подростков, так как их психика еще не окрепла. Когда несовершеннолетние "ведутся" на картинку, то начинают формировать искаженное отношение к себе, а также недовольство и желание быть такими же красивыми и "глянцевыми", заметила эксперт.

Люди постарше (от 30 лет), скорее всего, не будут сильно подвержены этому влиянию, так как уже понимают разницу между образом и реальностью. Они чувствуют, где настоящий человек, а где – нет, и делают осознанный выбор в пользу живого общения, объяснила эксперт.

При этом она обратила внимание еще на один немаловажный аспект: из-за ИИ у молодежи могут возникнуть проблемы с коммуникацией. Нейросеть формирует идеальный образ себя, порождая страх быть непринятым в реальным облике, и идеальный образ партнера, что ведет к завышенным запросам. Все это может создавать трудности до тех пор, пока молодые люди не осознают, что настоящая жизнь устроена иначе, заключила Сурина.

Читайте также


Старкина Маргарита

технологииобществоистории

Главное

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика