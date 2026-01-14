Психолог Сурина: ИИ-блогеры могут развить комплекс неполноценности

В Сети завирусились видео с участием сгенерированных нейросетью блогеров. Они полностью подражают мимике и жестам реальных людей, но имеют одну особенность – выделяющуюся внешность, что особенно выгодно с точки зрения рекламы. Чем опасен подобный контент для потребителей, разбиралась Москва 24.

Качественная подделка или будущее?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/karisha.rii

Искусственный интеллект (ИИ) начал активно заменять блогеров, заметили в Сети. По словам пользователей, цифровые персонажи настолько "очеловечены", что у них даже есть свои биографии, привычки и увлечения, которым хочется подражать.

Блогер Кариша Ри обнаружила в Сети своего двойника, созданного нейросетями. Внешне он был другим, но мимика и движения оказались идентичными ее собственным.

"Мне так грустно от того, что я сейчас на своем примере вижу, как меня запросто может заменить ИИ", – поделилась блогер с телеканалом Москва 24.

Кроме того, среди виртуальных персонажей также есть, например, психологи, врачи и даже вторые половинки. При этом ИИ-креатор Инна Сарафонова в беседе с телеканалом Москва 24 отметила, что в настоящее время "искусственных" моделей преимущественно используют для заработка на "контенте для взрослых" и раскручивания брендов.





Инна Сарафонова ИИ-креатор Самое главное, насколько этот персонаж будет выделяться из общей массы. Потому что, если нейросети не задавать конкретные параметры, она будет штамповать плюс-минус одинаковых аватаров.

По данным СМИ, на этом фоне в ряде стран ввели правило обязательной маркировки контента, созданного ИИ. В свою очередь, председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких отметила в разговоре с телеканалом Москва 24, что в некоторых соцсетях есть изначально встроенные алгоритмы, которые идентифицируют и обозначают сгенерированный нейросетями материал.

"Если такой контент не отмечен как нейросети, его могут и заблокировать. Но у нас сейчас нет жестких мер или особого отслеживания", – отметила эксперт.

Ранее стало известно, что в Голливуде появилась первая актриса, сгенерированная ИИ, – Тилли Норвуд. Цель проекта – вырастить из виртуального персонажа, способного общаться и взаимодействовать с аудиторией, новую звезду уровня Скарлетт Йоханссон. Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны актерского сообщества: такие знаменитости, как Мелисса Баррера, Николас Кейдж, Эмили Блант и сама Скарлетт Йоханссон назвали цифровых актеров угрозой для профессии.

Мир глянца

По мнению психолога Ангелины Суриной, появление ИИ-персонажей несет риски. Главная опасность в том, что просмотр контента ИИ-блогеров угрожает собственной самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя.

"Поэтому маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, действительно нужно. Это поможет пользователям Сети понимать разницу, иначе ее достаточно сложно увидеть", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Еще одна область потенциального влияния – построение личных отношений, добавила Сурина.

"Появление идеализированных "искусственных" людей с необычными или редкими чертами лица может привести к проблеме при выборе реального партнера", – подчеркнула психолог.

"Наплыв" контента с ИИ она сравнила со временем, когда появились глянцевые журналы и фотошоп.





Ангелина Сурина психолог Это создает и показывает образы идеальных, красивых девушек, где все совершенно, и даже позволяет желающим изменять собственные фотографии, чтобы видеть себя лучше и интереснее. А это, в свою очередь, может зарождать или усиливать комплекс неполноценности.

По ее словам, в первую очередь, тренд на ИИ-блогеров опасен для подростков, так как их психика еще не окрепла. Когда несовершеннолетние "ведутся" на картинку, то начинают формировать искаженное отношение к себе, а также недовольство и желание быть такими же красивыми и "глянцевыми", заметила эксперт.

Люди постарше (от 30 лет), скорее всего, не будут сильно подвержены этому влиянию, так как уже понимают разницу между образом и реальностью. Они чувствуют, где настоящий человек, а где – нет, и делают осознанный выбор в пользу живого общения, объяснила эксперт.

При этом она обратила внимание еще на один немаловажный аспект: из-за ИИ у молодежи могут возникнуть проблемы с коммуникацией. Нейросеть формирует идеальный образ себя, порождая страх быть непринятым в реальным облике, и идеальный образ партнера, что ведет к завышенным запросам. Все это может создавать трудности до тех пор, пока молодые люди не осознают, что настоящая жизнь устроена иначе, заключила Сурина.

