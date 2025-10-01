В Голливуде выступили против первой ИИ-актрисы в киноиндустрии

Первая актриса, сгенерированная искусственным интеллектом, подпишет контракт с настоящим пиар-агентством, сообщили зарубежные СМИ. Новость пришлась не по душе многим голливудским звездам: они раскритиковали "коллегу" и выступили против сотрудничества с ней. Что известно о цифровой актрисе и кто из знаменитостей не рад такой конкуренции, расскажет Москва 24.

Голливудская ИИ-звезда

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tillynorwood

Первую цифровую актрису, получившую имя Тилли Норвуд, разработала американская студия Xicoia. Творение представила актриса и сценарист, а также основательница компании по производству ИИ-звезд Элин Ван дер Вельден на Цюрихском кинофестивале в конце сентября, сообщило издание Deadline.

Цифровая актриса оказалась молодой девушкой с темными волосами и большими глазами. ИИ-персонаж может разговаривать, вовлекаться в тренды и взаимодействовать с поклонниками. У нее даже есть биография и предпочтения, например кофе.





Элин Ван дер Вельден актриса, сценарист, продюсер Мы хотим, чтобы Тилли стала новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман. Вот цель нашей работы. Люди понимают, что их творческий потенциал не должен ограничиваться бюджетом – в творчестве нет ограничений, и именно поэтому ИИ может принести пользу. Нужно просто изменить точку зрения людей.

Ван дер Вельден обозначила, что в ближайшее время станет известно, какое пиар-агентство будет представлять ИИ-актрису. Согласно данным СМИ, несколько студий уже заинтересовались сотрудничеством с Тилли и хотят видеть ее в своих проектах.

Ранее сама Норвуд поделилась на собственной странице в соцсетях, что уже исполнила первую роль в комедийном скетче AI Commissioner, созданным также искусственным интеллектом.

"Не могу в это поверить... моя первая роль в жизни – живая! Возможно, я создана ИИ, но сейчас я испытываю очень реальные эмоции. Я так взволнована тем, что будет дальше!" – написала Тилли.

Однако коллеги нейроактрисы оказались недовольны появлением такой конкуренции и призвали бойкотировать Xicoia. Например, звезда кинокартины "Крик 6" Мелисса Баррера заявила, что цифровые актеры являются угрозой рабочим местам живых артистов. По словам знаменитости, сложившаяся ситуация "отвратительна".

О появлении ИИ-актрисы также высказалась Эмили Блант. В ходе беседы с журналистами Variety звезда призналась, что работа Норвуд ужаснула ее.





Эмили Блант актриса Нет, вы серьезно? Это ИИ? Боже мой, нам конец. Это очень страшно. Агентства, пожалуйста, не делайте этого, не подписывайте ИИ. Пожалуйста, остановитесь.

При этом некоторые недовольные актеры восприняли сложившиеся обстоятельства с юмором. Например, звезда "Белого лотоса" Лукас Гейдж написал в личном блоге, что ему довелось работать с Тилли. Актер иронично отметил, что сотрудничать с цифровой коллегой оказалось невозможно, потому что она "постоянно тормозила".

Со скепсисом отнеслись к новинке и западные журналисты. Женель Райли из Variety посчитала неуместным сравнение ИИ-актрисы с Портман и Йоханссон, "которые потратили годы, доказывая, что они – нечто большее, чем Норвуд".

В свою очередь Ван дер Вельден оправдалась в личном блоге, что видит в "ИИ не замену людям, а новый инструмент, подобно анимации и компьютерной графике, которые открывали новые возможности, не отбирая ничего у живой актерской игры".

"Это не искусство"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tillynorwood

Использование искусственного интеллекта в киноиндустрии уже не в первый раз подвергается критике со стороны зарубежных и отечественных знаменитостей.

29 сентября актер Сергей Степин в беседе с изданием "Страсти" выразил мнение, что нейросети не смогут заменить людей в кино. Кроме того, звезда сериала "Сидоровы" признался, что ему было неприятно увидеть в некоторых кинопроектах умерших актеров, которых "оживили" с помощью ИИ. Степин назвал эту технологию программой, которая разукрашивает и компилирует то, что было придумано людьми.





Сергей Степин актер Мне кажется, искусство человека намного интереснее. Искусственный интеллект – это не искусство, это какая-то обработка того, что придумал человек. Где-то это может быть интересно, но мне кажется, человек это делает гораздо интереснее.

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина и вовсе назвала использование цифровых копий умерших актеров кощунством.

"Я категорически против этого. Необходимо законодательно запретить вообще использовать образы наших любимых актеров в качестве "цифровой копии". Неважно где: в фильмах, сериалах, рекламе", – отметила актриса в интервью Пятому каналу в декабре прошлого года.

Актриса Ирина Безрукова в беседе с журналистами усомнилась в том, что ИИ может передавать эмоции.

"Искусственный интеллект не способен чувствовать, не способен описать тонко эмоцию. Он способен просто миксовать информацию и выдавать быстро", – отметила Безрукова.

В Голливуде же против использования нейросетей в актерской профессии выступил актер Николас Кейдж. В феврале этого года во время награждения на 52-й церемонии вручения премии "Сатурн" звезда "Призрачного гонщика" признался, что его тревожит новый цифровой мир. По мнению знаменитости, роботы уже начали захватывать киноиндустрию, создавая главную помеху для задачи искусства – отражения внешнего и внутреннего состояния человека через эмоциональный процесс.

"Нельзя позволять роботам мечтать за нас. Роботы не могут отражать человеческое состояние. Это тупик, если актер позволит одному роботу ИИ хоть немного манипулировать его игрой. Мы не можем этого допустить", – заявил актер.

В завершении своей речи Кейдж призвал коллег стараться защитить себя от негативного влияния искусственного интеллекта.

В стороне не осталась и актриса Скарлетт Йоханссон. В феврале этого года она призвала законодателей США создать ряд норм и ограничить использование ИИ. Причиной такого обращения стал видеоролик с участием звезды "Мстителей", который был сгенерирован с помощью технологий. В нем цифровая Йоханссон и другие знаменитости якобы выступают против рэпера Канье Уэста, накануне оскандалившегося своими антисемитскими постами.

В ответ на данный ролик Скарлетт заявила, что осуждает злоупотребление ИИ и считает себя "публичной жертвой технологий". Слова актрисы передало издание People.





Скарлетт Йоханссон актриса Я еврейка, которая не терпит антисемитизма или языка вражды любого рода. Однако я также твердо верю в то, что потенциал языка вражды, умноженный на ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, который несет ответственность за подобные высказывания.

Активное использование искусственного интеллекта в творческой сфере волнует не только представителей актерской профессии, но и музыкантов. Весной 2024 года более 200 исполнителей, в числе которых Билли Айлиш, Ники Минаж, Стиви Уандер и группа Imagine Dragons, подписали открытое обращение, в котором выступили против использования ИИ для создания музыки.

Данная инициатива принадлежит некоммерческой организации Artist Rights Alliance, защищающей права артистов, сообщало издание Variety. По мнению подписавших письмо музыкантов, разработчики и компании, использующие данные технологии, ущемляют и обесценивают права реальных исполнителей. Артисты призвали цифровые музыкальные платформы и сервисы отказаться от разработки и внедрения технологий, инструментов и музыкального контента, созданных ИИ.

