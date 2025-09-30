RadarOnline: принц Уильям намеренно не поздравил брата Гарри с 41-летием

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон намеренно проигнорировали день рождения принца Гарри, утверждают зарубежные СМИ. Все подробности скандала в британской королевской семье читайте в материале Москвы 24.

Красноречивое молчание

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили не публиковать официальные поздравления по случаю дня рождения младшего брата наследника британского престола принца Гарри: 15 сентября ему исполнился 41 год. При этом в день его 40-летия поздравления были размещены в официальном аккаунте королевской семьи и на совместной странице Уильяма и Кейт.

По данным издания RadarOnline, августейшие особы проигнорировали событие в этом году намеренно. Якобы таким образом супруги хотели продемонстрировать, что если Гарри хочет помириться с родными, то инициатива должна исходить от него. Биограф Дункан Ларкомб отметил, что отсутствие поздравлений от Уильяма и Кейт "говорит громче слов" и дает понять, что они ждут действий с его стороны.

Ранее СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что супруга принца Гарри Меган Маркл выступила против его общения с Кейт Миддлтон. По данным источника, опальный принц был удручен тем, что невестка долгое время не пыталась с ним связаться. Хотя она была единственным человеком из королевской семьи, кто поддерживал с ним контакт. Однако жена герцога Сассекского не поддержала его, а настояла, чтобы тот перестал общаться с Миддлтон.

Подобные сведения могут сигнализировать, что потепление в отношениях между опальным принцем и королевской семьей откладывается, даже несмотря на его недавнюю встречу с отцом, королем Карлом III. Принц Гарри увидел его 10 сентября впервые за 19 месяцев. По данным СМИ, беседа состоялась в лондонской резиденции британской королевской семьи Кларенс-хаус и длилась 53 минуты. Журналисты сообщали, что Гарри преподнес отцу особый подарок: оформленную в рамку фотографию своих детей – принца Арчи и принцессы Лилибет. Атмосфера встречи была теплой – родственники даже крепко обнялись, а принц прослезился – но подчеркнуто официальной.

Британские СМИ посчитали встречу отца и сына первым шагом к примирению. Однако примерно за месяц до этого королевский эксперт Хилари Фордвич в беседе с Fox News Digital заявила, что отношения между братьями вряд ли улучшатся в ближайшем будущем.



Хилари Фордвич королевский эксперт Онне желает мириться с принцем Гарри, потому что не доверяет его жене. Опасения вполне обоснованы. Любые личные семейные обсуждения могут стать достоянием общественности или быть использованы в коммерческих проектах пары.

Эксперт добавила, что Маркл отличается отсутствием чувства долга по отношению к британской культуре. Гарри же считает, что это "Уильям оскорбил Меган". Главный редактор журнала Majesty и королевский эксперт Ингрид Сьюард также заявляла, что именно Маркл повлияла на отношения принца Гарри с Уильямом и их отцом.

В ноябре 2024 года издание HeatWorld писало о том, что влияние Меган на ссору братьев признает и Кейт Миддлтон. По данным СМИ, принцесса Уэльская призывала мужа урегулировать конфликт с братом к Рождеству. Однако она переживала, что в этом им может помешать Маркл, которая, по данным инсайдеров, требовала от мужа учитывать ее чувства при налаживании контакта с родственниками.

"Она ясно дала понять, что не собирается позволять Уильяму или кому-либо еще вбить клин между ней и Гарри. Она твердо убеждена, что они с Гарри – команда, и, если его семья захочет приветствовать его снова, но не ее, это будет решающим фактором", – заявил источник.

"Мегсит"

Отношения принца Гарри с родными начали портиться в начале января 2020 года. Тогда он и его супруга Меган Маркл опубликовали пост, в котором заявили о намерении отойти от дел в качестве "старших" членов королевской семьи. Пара отметила, что желает стать финансово независимой, продолжая при этом полностью поддерживать королеву Елизавету II.

Это вызвало скандал как в самой семье, так и стране. Однако желание Гарри и Меган "постепенно сформировать новую роль" в рамках института монархии встретило в Сети не только хейт: ряд пользователей поддержали супругов. Тогда же, кроме многочисленных мемов, появился хештег, отражающий ситуацию в целом: Megxit, по аналогии с Brexit (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход). – Прим. ред.) – выходом Великобритании из Европейского союза в 2020 году.

Поток юмора начался и в СМИ. Например, газета New York Post опубликовала в Сети шуточную обложку и выпустила материал с рассуждениями, сменят ли Гарри и Меган королевские фамилии. А американский таблоид Daily Show предложил Гарри и Меган работу в США, где в качестве требований указывалось умение красиво махать рукой.

Вскоре Букингемский дворец официально отстранил принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и оставил без государственного финансирования. Однако они не лишились титулов. Пара осталась членами королевской семьи, но официально не представляет монархию. Поэтому к ним больше не обращаются как к королевским высочествам.

При этом инсайдеры в СМИ отмечали, что, когда принц Уильям унаследует престол, он сразу лишит Гарри и его жену титула герцога и герцогини Сассекских. Наследник престола якобы слишком зол на младшего брата из-за публичных откровений его и его супруги в интервью и мемуарах "Запасной".

