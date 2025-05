Daily Beast: принц Уильям хочет лишить принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов

Фото: ТАСС/AP Photo/Kirsty O'Connor

Принц Уильям хочет лишить своего брата принца Гарри и его жену Меган Маркл королевских титулов после своей коронации, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Beast.

По информации СМИ, в рамках продвижения своего бренда As Ever Меган Маркл использует титул Her Royal Highness ("Ее Королевское Высочество"). Таким образом она нарушает соглашение с королевой Елизаветой II. Собеседник издания сообщил, что принц Уильям недоволен поступком жены брата.

"(Король Великобритании. – Прим. ред.) Карл III, возможно, с радостью мирится с этим, но Уильям – нет. Он ненавидит и презирает Гарри и Меган всеми частями своего тела", – заявил инсайдер.

Отмечается, что старший сын короля считает их предателями всего, за что выступает семья, и мысль о том, что они используют свой королевский статус в качестве визитной карточки, приводит его в ярость.

По мнению друга принца Уильяма, Меган Маркл пользуется добротой нынешнего короля Великобритании. Источник также сообщил, что Карл III полностью потерял контроль.

"Очевидно, что Гарри и Меган намерены сделать его (Карла III. – Прим. ред.) последние годы мучением, чего он и боялся. Меган, используя свой титул, показывает, насколько он слаб и немощен. Она знает, что он ничего не сделает. Уильям ни за что этого не потерпит. Титулы просто отнимут, когда он станет королем. Способ будет найден", – заявил источник.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл с детьми хотели бы улететь в Великобританию. Они сожалеют из-за отсутствия контактов с родственниками и Англией. Собеседник издания Life&Style отмечал, что Кейт Миддлтон готова к примирению, но принц Уильям пока воздерживается. Старший сын короля "все еще сомневается в мотивах брата". И королева Камилла "тоже не готова", добавил инсайдер.