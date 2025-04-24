L&S: принц Гарри и Меган Маркл хотели бы улететь в Великобританию

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Принц Гарри и Меган Маркл с детьми хотели бы улететь в Великобританию, сообщает издание Life&Style, ссылаясь на инсайдера из окружения пары.

"Гарри все еще пытается решить вопросы безопасности, чтобы его дети могли отправиться в Великобританию", – сообщил собеседник издания, добавив, что Гарри и Маркл действительно хотят провести некоторое время на его родине.

Инсайдер отметил, что они не скучают по "чопорному образу жизни королевской семьи", но сожалеют из-за отсутствия контактов с родственниками и Англией. Гарри и Маркл "медленно, но верно работают над воссоединением с семьей". По информации собеседника издания, Кейт Миддлтон готова к примирению, но принц Уильям пока воздерживается.

"Уильям все еще сомневается в мотивах брата. Королева Камилла тоже не готова", – заключил источник СМИ.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за подаренного Гарри кулича. Некоторые подчеркнули, что принцу вручили "русский" кулич. Однако исследовательница украинской гастрономической культуры Елена Брайченко отметила, что тот получил характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.