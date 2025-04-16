На Украине произошел скандал из-за подаренного принцу Гарри кулича

Фото: x.com/Yulia Svyrydenko

Британскому принцу Гарри в рамках визита во Львов подарили "русский" кулич. Это привело к скандалу в украинском медиапространстве, сообщает газета "Известия".

Некоторые отметили, что речь шла о традиционной украинской паске, однако другие указали, что принцу вручили именно "русский" кулич.

Как подчеркнула исследовательница украинской гастрономической культуры Елена Брайченко, принц Гарри получил характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.

Принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом 10 апреля. По данным СМИ, он отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат. При этом о поездке принца Гарри стало известно после того, как он покинул Украину.

Ранее СМИ сообщили, что визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение после его признания в мемуарах об употреблении различных наркотиков в рекреационных целях.

Тогда аналитический центр Heritage Foundation вознамерился опубликовать данные принца, однако контролирующее въезд иностранцев агентство отказалось раскрыть сведения. После этого центр подал в суд на министерство внутренней безопасности США, но инстанция отклонила требование опубликовать записи.

