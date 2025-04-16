16 апреля, 08:59В мире
На Украине произошел скандал из-за подаренного принцу Гарри кулича
Фото: x.com/Yulia Svyrydenko
Британскому принцу Гарри в рамках визита во Львов подарили "русский" кулич. Это привело к скандалу в украинском медиапространстве, сообщает газета "Известия".
Некоторые отметили, что речь шла о традиционной украинской паске, однако другие указали, что принцу вручили именно "русский" кулич.
Как подчеркнула исследовательница украинской гастрономической культуры Елена Брайченко, принц Гарри получил характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.
Принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом 10 апреля. По данным СМИ, он отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат. При этом о поездке принца Гарри стало известно после того, как он покинул Украину.
Ранее СМИ сообщили, что визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение после его признания в мемуарах об употреблении различных наркотиков в рекреационных целях.
Тогда аналитический центр Heritage Foundation вознамерился опубликовать данные принца, однако контролирующее въезд иностранцев агентство отказалось раскрыть сведения. После этого центр подал в суд на министерство внутренней безопасности США, но инстанция отклонила требование опубликовать записи.