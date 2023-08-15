Принц Гарри и Меган Маркл стали самыми популярными членами королевской семьи в TikTok

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Принц Гарри и Меган Маркл стали самой обсуждаемой парой в социальной сети TikTok. Однако разговоры вокруг них носят негативный характер, так как многие критически относятся к их отношениям. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование Hootsuite.

Пользователи TikTok часто сравнивают Маркл и Гарри с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, выбирая ту или иную пару, заявила специалист по социальному маркетингу компании Hootsuite Эйлин Квок.

"В разделе комментариев к видеороликам, посвященным королевской семье, можно встретить как сторонников, так и критиков каждого их шага – от поведения и моды до внешнего вида и общения", – объяснила эксперт.

Отмечается, что исследование проводили в TikTok в течение 30 дней. Количество постов, посвященных той или иной паре, было почти одинаковым. Однако под хэштегом #HarryAndMeghan было более 5 миллионов просмотров, а под хэштегом #WilliamAndKate – 715 тысяч просмотров.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские не получили приглашения на поминки Елизаветы II в замке Балморал. Инсайдер предположил, что подобное решение приняли на фоне обострившейся семейной вражды из-за выхода книги Гарри "Запасной", где тот раскритиковал родственников.

Помимо этого, на странице принца Гарри на сайте королевской семьи пропало указание титула "Его Королевское Высочество". Также имена принца Гарри и Маркл перенесли почти в самый низ раздела, посвященного членам королевской семьи.

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