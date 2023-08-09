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Титул принца Гарри убрали с сайта королевской семьи
Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein
На странице принца Гарри на сайте королевской семьи пропало указание титула "Его Королевское Высочество". На это обратил внимание портал Page Six.
Кроме того, имена принца Гарри и Меган Маркл перенесли почти в самый низ раздела, посвященного членам королевской семьи. Отмечается, что статус супругов изменили только спустя три года после того, как они приняли решение прекратить деятельность в качестве "старших" членов семьи.
В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от полномочий членов королевской семьи и соответствующих титулов. После этого они переехали жить в Соединенные Штаты.
Ныне покойная королева Елизавета II тогда поддержала решение пары. Она отметила, что уважает их желание вести независимую жизнь, и добавила, что принц Гарри и Меган Маркл все равно остаются ценной частью семьи.
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