Титул принца Гарри убрали с сайта королевской семьи

Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein

На странице принца Гарри на сайте королевской семьи пропало указание титула "Его Королевское Высочество". На это обратил внимание портал Page Six.

Кроме того, имена принца Гарри и Меган Маркл перенесли почти в самый низ раздела, посвященного членам королевской семьи. Отмечается, что статус супругов изменили только спустя три года после того, как они приняли решение прекратить деятельность в качестве "старших" членов семьи.

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от полномочий членов королевской семьи и соответствующих титулов. После этого они переехали жить в Соединенные Штаты.

Ныне покойная королева Елизавета II тогда поддержала решение пары. Она отметила, что уважает их желание вести независимую жизнь, и добавила, что принц Гарри и Меган Маркл все равно остаются ценной частью семьи.



Британцы хотят меньше слышать о принце Гарри и Меган Маркл