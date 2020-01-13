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Общество

21:40

Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл

за рубежом общество

Фото:ТАСС/Kirsty O'Connor/PA Wire/PA Images

Королева Великобритании Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу Меган Маркл в решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи", – приводятся слова королевы в официальном заявлении из Букингемского дворца.

По словам Елизаветы II, она уважает желание пары вести независимую жизнь и подчеркнула, что, несмотря ни на что, супруги остаются ценной частью семьи.

Об отказе принца Гарри и его жены Меган Маркл от полномочий членов королевской семьи стало известно на минувшей неделе, 9 января. Супруги приняли решение стать финансово независимыми и работать над созданием собственной благотворительной организации.

В свете произошедшего в лондонском отделении музея мадам Тюссо приняли решение убрать восковые фигуры супругов. Впоследствии их планируют снова разместить в выставочном зале, но уже вне коллекции британской королевской семьи.

Что заставило Меган Маркл и принца Гарри отказаться от королевских привилегий

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