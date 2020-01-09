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Общество

09 января, 20:13

Фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из музея мадам Тюссо

общество культура за рубежом

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл исключили из раздела экспозиции, посвященной королевской семье, в лондонском отделении музея мадам Тюссо. Об этом сообщает ТАСС.

"Вместе с остальным миром мы реагируем на вызвавшие удивление новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские отойдут от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в нашем наборе королевской семьи", – заявили в пресс-службе галереи.

Представители музея уточнили, что фигуры планируют вернуть в выставочное пространство позже, поскольку их значимость все еще неизменна.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что намерены стать финансово независимыми от королевского дома. Кроме того, семейная пара рассчитывает проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

Предполагается, что решение супругов может быть вызвано давлением со стороны британских СМИ и конфликтами внутри королевской семьи.

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