Меган Маркл оказалась в центре незаконной аферы

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Меган Маркл попала в эпицентр скандала. Как стало известно, ее имя было использовано неизвестной компанией для продажи таблеток по похудению, сообщают "Дни.ру".

Недавно на просторах интернета появилась реклама таблеток для похудения, в которой говорилось, что данное средство поможет любому сбросить лишний вес, не изнуряя себя физическими нагрузками и диетами.

В подтверждении действенности препарата портал First Level Fitness выложил у себя две фотографии до и после беременности Меган Маркл. Под фотографиями авторы написали заявление от лица Маркл, где она якобы рассказывает, что благодаря таблеткам она быстро вернулась в форму и "опять такая, как и раньше".

Вместе с тем другой портал выложил липовое интервью с Меган. В нем супруга принца Гарри рассказывала о том, что она запустила собственную линию таблеток для похудения из-за того, что так и не нашла другого подходящего способа вернуться в прежнюю форму.

На действия порталов оперативно отреагировали представители Меган Маркл и Букингемского дворца. Они потребовали прекратить порочить репутацию герцогини Сассеской, используя ее имя в рекламе.

"Это незаконно, и мы примем надлежащие меры", – заверил поверенный супруги принца Гарри.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская впервые вывела в свет двухмесячного сына Арчи. Меган взяла малыша на королевский турнир по поло.

Блюстители традиций заявили, что жена принца поторопилась вывести ребенка на общественное мероприятие, потому что еще ни один королевский ребенок не появлялся на публике в столь юном возрасте.

