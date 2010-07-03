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17:04

Особняк Меган Маркл выставлен на продажу

за рубежом недвижимость общество

17:04

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Фото: ТАСС/BarcroftMedia

Дом Меган Маркл выставлен на продажу в Лос-Анджелесе, сообщают "Дни.ру".

Особняк площадью более 600 квадратных метров продается за 1,8 миллиона долларов. Здание расположено в парке Хэнкок. В нем обустроены четыре спальни, три ванных комнаты, гостиная, уютный уголок для распития кофе. Поесть можно и на свежем воздухе. Из кухни есть выход в сад со специальной площадкой со стульями и столом.

Дом декорирован преимущественно в светлых тонах, но имеет яркие акценты. В нем актриса проживала вместе со своими экс-мужем продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская впервые вывела в свет двухмесячного сына Арчи. Меган взяла малыша на королевский турнир по поло.

Блюстители традиций заявили, что жена принца Гарри поторопилась вывести ребенка на общественное мероприятие, потому что еще ни один королевский ребенок не появлялся на публике в столь юном возрасте.

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за рубежом недвижимость общество

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