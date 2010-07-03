Знаменитый певец рассказал о переписке с Меган Маркл

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Незадолго до знакомства с принцем Гарри Меган Маркл активно переписывалась с финалистом ТВ-шоу X-Factor Мэттом Кардлом. Об этом сообщают "Дни.ру".

По информации издания, в 2015 году исполнитель подписался на профиль Меган Маркл в соцсетях. Мужчина признался, что был восхищен ролью будущей герцогини Сассекской в "Форс-мажорах" и стал ее поклонником.

Как рассказал певец, он очень удивился, когда Маркл подписалась на него в ответ и заверила, что болела за него на шоу X-Factor. Так началась их переписка, причем, по словам Кардла, актриса активно заигрывала с ним.

По данным СМИ, потом Меган Маркл предложила встретиться лично. Однако Кардл тогда уже встретил свою будущую жену Эмбер Хернаман и оставил это сообщение без внимания.

В эфире шоу Лоррейн Келли певец подтвердил, что переписывался с Маркл. При этом он подчеркнул, что понимал с самого начала, что у них ничего не выйдет. "Это длилось очень недолго, и из этого ничего не получилось", – заявил Кардл.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года от журнала Tatler. СМИ также писали, что во время визита в организацию The Albert Kennedy Trust, которая помогает бездомным представителям ЛГБТ-сообщества, принц Уильям пообещал поддержать выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация.