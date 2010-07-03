Знаменитый певец рассказал о переписке с Меган Маркл

Незадолго до знакомства с принцем Гарри Меган Маркл активно переписывалась с финалистом ТВ-шоу X-Factor Мэттом Кардлом. Об этом сообщают "Дни.ру".
По информации издания, в 2015 году исполнитель подписался на профиль Меган Маркл в соцсетях. Мужчина признался, что был восхищен ролью будущей герцогини Сассекской в "Форс-мажорах" и стал ее поклонником.
Как рассказал певец, он очень удивился, когда Маркл подписалась на него в ответ и заверила, что болела за него на шоу X-Factor. Так началась их переписка, причем, по словам Кардла, актриса активно заигрывала с ним.
По данным СМИ, потом Меган Маркл предложила встретиться лично. Однако Кардл тогда уже встретил свою будущую жену Эмбер Хернаман и оставил это сообщение без внимания.
В эфире шоу Лоррейн Келли певец подтвердил, что переписывался с Маркл. При этом он подчеркнул, что понимал с самого начала, что у них ничего не выйдет. "Это длилось очень недолго, и из этого ничего не получилось", – заявил Кардл.
Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года от журнала Tatler. СМИ также писали, что во время визита в организацию The Albert Kennedy Trust, которая помогает бездомным представителям ЛГБТ-сообщества, принц Уильям пообещал поддержать выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.