Принц Уильям ответил на вопрос об ориентации своих детей

Принц Уильям поддержит выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на западные СМИ.
Он посетил организацию The Albert Kennedy Trust, которая помогает бездомным представителям ЛГБТ-сообщества. Герцог Кембриджский выразил сочувствие собеседникам и отметил, что они испытывают давление со стороны общества. Также принц признался, что вопрос об ориентации его детей заставил его понервничать.
"Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем", – уточнил он и пояснил, что его беспокоит возможная реакция общественности на решение наследника.
Ранее 26 июня принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года от журнала Tatler. Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл в список 10 самых влиятельных людей не попали.
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