Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали самыми влиятельными людьми года

Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года от журнала Tatler, сообщает Independent.
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл в список десяти самых влиятельных людей не попали. Второе место заняли актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина. На третьем расположились Джозеф Гетти – правнук нефтяного магната Пола Гетти – и его жена Сабина – дизайнер ювелирных украшений. Четвертое место заняла семилетняя дочь Дэвида и Виктории Бэкхем Харпер, ее родителей в рейтинге не оказалось.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. В апреле прошлого года она родила третьего ребенка.
Мальчика назвали Луи Артур Чарльз. Официально его будут называть Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский.
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