Няне детей Кейт Миддлтон запретили называть их "малышами"

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Няня Мария Боралло, которая занимается воспитанием детей герцога и герцогини Кембриджских не может назвать их "малышами". Как пишет сайт "Дни.ру", такой запрет говорит о ее уважении к личности принцев и принцессы.

"Слово "малыш" запрещено. Это знак уважения к детям как к личностям", – пояснила королевский эксперт Луиза Херен.

Уроженка Испании Боралло закончила британский Норланд-колледж. Считается, что в этом заведении готовят лучших нянь в мире. Джорджа, Шарлотту и Луи Мария зовет по именам или просто называет их детьми.

Отмечается, что мать наследников британского престола Кейт Миддлтон тоже уделяет детям много времени. Ей также удалось подружиться с их няней.

В скором времени в королевской семье ожидается еще одно пополнение. К появлению первенца готовится супруга принца Гарри Меган Маркл. Она заявила, что намерена рожать под гипнозом.