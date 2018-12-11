Меган Маркл собралась рожать под гипнозом

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует рожать первенца под гипнозом. Это позволит ей не чувствовать боли, сообщает "Мир 24".

Ребенок герцога и герцогини Суссекских должен появиться на свет весной. Поддержать Меган приедет ее мама Дория Рагланд. Женщина также намерена помогать в воспитании внука или внучки. По данным СМИ, именно она убедила свою дочь рожать естественным путем.

Ранее стало известно, что еще до свадьбы Гарри Меган довела до слез Кейт Миддлтон. Она якобы была недовольна праздничным нарядом дочери герцога и герцогини Кембриджских принцессы Шарлотты. Это сильно расстроило Миддлтон, которая на тот момент только родила своего третьего ребенка Луи.

Позже биограф королевской семьи Великобритании Том Боуэр заявил, что разрешить конфликт между двумя герцогинями не может даже сама королева Елизавета II.