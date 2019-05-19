Новые фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл растрогали пользователей Сети

Новый ролик с фотографиями со свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл растрогал пользователей Сети, сообщают "Дни.ру". Герцог и герцогиня Сассекские разместили уникальные кадры на своей странице в Instagram. Публикация уже набрала почти шесть миллионов просмотров.



19 мая принц Гарри и Меган Маркл отметила годовщину свадьбы. Именно в честь этой даты они решили опубликовать видео с фотоподборкой, которая посвящена торжественной церемонии 2018 года в Виндзорском замке. Кадры сопровождаются музыкальной композицией This Little Light of Mine.

Как пишут интернет-пользователи в комментариях к посту, они рады видеть ранее неизвестные большинству британцев кадры, "С сегодняшним великолепным видео в Instagram, этими потрясающими новыми фотографиями с вашей свадьбы год назад, вы будете на языке всех британские СМИ", – отметил один из поклонников пары.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл установили мировой рекорд Instagram, быстрее всех набрав первый миллион подписчиков. 2 апреля герцог и герцогиня Сассекские завели страничку в соцсети и спустя всего 5 часов 45 минут преодолели миллионный рубеж по числу подписчиков. Тем самым королевская пара побила рекорд корейского певца Кана Даниэля, который набрал первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут.