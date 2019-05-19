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16:02

Новые фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл растрогали пользователей Сети

за рубежом общество

16:02

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Фото: www.instagram.com/harryheartsmeghan

Новый ролик с фотографиями со свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл растрогал пользователей Сети, сообщают "Дни.ру". Герцог и герцогиня Сассекские разместили уникальные кадры на своей странице в Instagram. Публикация уже набрала почти шесть миллионов просмотров.

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Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton/Joe Short (B&W); PA (color) ©️SussexRoyal (B&W images and video)

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)


19 мая принц Гарри и Меган Маркл отметила годовщину свадьбы. Именно в честь этой даты они решили опубликовать видео с фотоподборкой, которая посвящена торжественной церемонии 2018 года в Виндзорском замке. Кадры сопровождаются музыкальной композицией This Little Light of Mine.

Как пишут интернет-пользователи в комментариях к посту, они рады видеть ранее неизвестные большинству британцев кадры, "С сегодняшним великолепным видео в Instagram, этими потрясающими новыми фотографиями с вашей свадьбы год назад, вы будете на языке всех британские СМИ", – отметил один из поклонников пары.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл установили мировой рекорд Instagram, быстрее всех набрав первый миллион подписчиков. 2 апреля герцог и герцогиня Сассекские завели страничку в соцсети и спустя всего 5 часов 45 минут преодолели миллионный рубеж по числу подписчиков. Тем самым королевская пара побила рекорд корейского певца Кана Даниэля, который набрал первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут.

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за рубежом общество

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