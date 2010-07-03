Принц Гарри и Меган Маркл показали своего сына

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Британский принц Гарри и его супруга Меган устроили фотосессию в Виндзоре, где показали своего новорожденного сына, передает РИА Новости.

Первенец пары родился рано утром 6 мая. Его вес при рождении составлял 3,2 килограмма.

Восьмой правнук королевы Елизаветы II занимает седьмое место в линии престолонаследия. В очереди перед ним находятся дед – принц Чарльз, дядя – принц Уильям, трое детей принца Уильяма и его отец – принц Гарри.



По словам экспертов, сын герцога и герцогини Сассекских сможет стать правителем страны лишь в случае "династического переворота".

В отличие от супруги принца Уильяма Кейт, герцогиня Меган не позировала фотографам сразу после родов. Первые дни жизни сына она провела с мужем и своей матерью Дорией, приехавшей из Лос-Анджелеса.

