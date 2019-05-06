У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

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Меган Маркл родила сына. О рождении первенца принц Гарри и его супруга объявили на своей странице в Instagram.



Как ранее передавал Sky News, роды у Меган Маркл начались рано утром в понедельник. Принц Гарри находится рядом с супругой.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга, венчал принца и его невесту архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В октябре того же года Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что пара ждет первенца.

Как писали СМИ, мать герцогини Дория Рагланд убедила Маркл рожать естественным путем и намерена помогать в воспитании ребенка. Также сообщалось, что Маркл собирается рожать под гипнозом, чтобы не чувствовать боли.

В середине марта объявили, что герцогиня Сассекская не будет участвовать в официальных мероприятиях до рождения ребенка. Кроме того, по данным The Sun, Меган Маркл решила нарушить давнюю традицию королевской семьи и рожать первенца не в крыле Линдо больницы Святой Марии, а в родильном отделении, расположенном ближе к дому в Виндзоре. Как пояснил источник в королевских кругах, принц Гарри и его супруга захотели, чтобы их ребенок появился на свет в более приватной обстановке.