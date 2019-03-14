Меган Маркл ушла в декрет

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Меган Маркл не будет появляться на публике до момента рождения ребенка. В ее графике нет официальных мероприятий, сообщает портал "Дни.ру".

В пресс-службе Букингемского дворца подтвердили, что герцогиня Сассекская в ближайшее время собирается посетить только пару частных встреч. В понедельник, 11 марта, она вместе с супругом побывала в Вестминстерском аббатстве на церковной службе, посвященной Дню Содружества.

Ранее сообщалось, что Маркл втайне отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с друзьями перед рождением первенца. Папарацци заметили супругу принца Гарри, когда она шла к машине вместе со своим телохранителем. Узнать герцогиню журналисты смогли благодаря ее обручальному кольцу с тремя камнями.

В начале февраля в королевском семействе произошел скандал. Маркл написала откровенное письмо своему отцу, которое впоследствии попало в Сеть. Герцогиня, по всей видимости, высказала все, что накипело. Она признается, что ее сердце "разбито на миллион кусочков" и умоляет отца оставить ее в покое. Упрекает отца в неблагодарности, нападках на мужа и в излишней болтливости.