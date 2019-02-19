Беременная Маркл сбежала из Лондона

Фото: ТАСС/AP/ Kirsty Wigglesworth

Меган Маркл втайне отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с друзьями перед рождением первенца. Герцогиню Сассекскую застукали репортеры, которые успели сделать несколько фотографий, сообщает "Дни.ру".

Папарацци заметили супругу принца Гарри, когда она шла к машине вместе со своим телохранителем. На ней было длинное черное пальто и серая мужская кепка. В руках у Меган была шляпа с широкими полями и белая сумка. Узнать герцогиню журналисты смогли благодаря ее обручальному кольцу с тремя камнями.

По данным журналистов, Маркл прибыла в Нью-Йорк 15 февраля и пробудет там всего пять дней. Она собирается встретиться с близкими друзьями и устроить небольшой шопинг. Это первый визит королевской особы в США после свадьбы с принцем Гарри.

Ранее сообщалось, что Маркл собирается рожать под гипнозом, чтобы не чувствовать боли. Первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет весной.

Поддержать Меган приедет ее мама Дория Рагланд. Женщина также намерена помогать в воспитании внука или внучки. По данным СМИ, именно она убедила свою дочь рожать естественным путем.