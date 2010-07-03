Меган Маркл решила нарушить давнюю традицию королевской семьи

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Меган Маркл решила нарушить традицию королевской семьи, которая насчитывает уже четыре десятилетия, сообщает газета The Sun.

По данным источника в королевских кругах, она решила рожать не в крыле Линдо больницы Святой Марии, а в родильном отделении, расположенном ближе к дому в Виндзоре. Маркл и принц Гарри захотели, чтобы их первенец появился на свет в более приватной обстановке.

"Гарри и Меган понимают, что существует большой общественный интерес, но этот ребенок не является прямым наследником престола, и они хотят, чтобы рождение было как можно более приватным", – рассказал собеседник издания.

Кроме того, по его мнению, герцогиня Сассекская не хочет следовать по пути Кейт. 37-летняя Меган беспокоится по поводу возможных осложнений, и не хочет испытывать давление от того, что ей нужно выглядеть безупречно всего через несколько часов после родов, как это было с женой принца Уильяма. Как известно, она позировала журналистам на ступенях Линдо после рождения всех троих детей.

Впервые королевская особа стояла с новорожденным на ступенях Линдо в 1977 году. Тогда в больнице Святой Марии родился старший внук королевы Елизаветы II, сын принцессы Анны Питер Филлипс. Позже там родилась внучка королевы – принцесса Зара. В 1982 году принцесса Диана родила в больнице принца Уильяма, а в 1884-м – Гарри. Кейт Миддлтон последовала сложившейся традиции – в Линдо появились на свет Джордж, Шарлотта и Луи в 2013, 2015 и 2018 годах.

Ранее персонал Кенсингтонского дворца дал Меган Маркл новое прозвище. По информации британских таблоидов, сотрудники дворца немного изменили имя герцогини Сассекской и прозвали ее Me-gain, то есть "я получаю".

Уточняется, что свое прозвище супруга принца Гарри получила из-за того, что могла довести персонал до слез или разбудить их в пять утра с рабочими вопросами. Сведения о непростых отношениях Маркл и работников дворца появилась через несколько недель после увольнения личного ассистента герцогини. У Маркл уже есть и другие прозвища, например, "Трудная Герцогиня".