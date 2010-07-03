СМИ узнали о новом прозвище Меган Маркл

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Персонал Кенсингтонского дворца дал Меган Маркл новое прозвище, сообщает "Газета.ру".

По информации британских таблоидов, сотрудники дворца немного изменили имя герцогини Сассекской и прозвали ее "Me-gain", то есть "я получаю". Уточняется, что свое прозвище супруга принца Гарри получила из-за того, что могла довести персонал до слез или разбудить их в пять утра с рабочими вопросами. Сведения о непростых отношениях Маркл и работников дворца появилась через несколько недель после увольнения личного ассистента герцогини.

У Маркл уже есть и другие прозвища, например, "Трудная Герцогиня".

Ранее сообщалось, что Меган Маркл не будет появляться на публике до момента рождения ребенка. В пресс-службе Букингемского дворца подтвердили, что герцогиня Сассекская в ближайшее время собирается посетить только пару частных встреч.

А в начале февраля в королевском семействе произошел очередной скандал. Маркл написала отцу откровенное письмо, которое попало в Сеть. В письме герцогиня признается, что ее сердце "разбито на миллион кусочков", и умоляет отца оставить ее в покое.