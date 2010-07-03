Принц Гарри и Меган Маркл быстрее всех собрали миллион подписчиков в Instagram

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл установили мировой рекорд Instagram, быстрее всех набрав первый миллион подписчиков. Об этом сообщает телеканал Sky News. 2 апреля герцог и герцогиня Сассекские завели страничку в соцсети и спустя всего 5 часов 45 минут преодолели миллионный рубеж по числу подписчиков.
Как отмечает телеканал, принц Гарри и Меган Маркл побили рекорд корейского певца Кана Даниэля, который набрал свой первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут. Благодаря этому в январе исполнитель попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он, в свою очередь, превзошел результат папы Римского Франциска, которому понадобилось для этого 12 часов.
Сейчас на аккаунт британского принца и его супруги подписались уже 2,9 миллиона человек, хотя в нем пока всего два поста. Первый состоит из фото с официальных мероприятий, в которых принимала участие знаменитая пара. Второй пост − личные фото принца Гарри и Меган Маркл.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II впервые разместила пост в Instagram. Она выложила фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа.
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