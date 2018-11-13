Принца Гарри назвали самым популярным представителем британской королевской семьи

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Принц Гарри назван самым популярным в Великобритании представителем королевской семьи. Так считают 77% британцев, опрошенных социологической компанией YouGov, передает ТАСС.

34-летний принц опередил даже 92-летнюю королеву Великобритании Елизавету II и своего брата принца Уильяма. Гарри поддержали 86% женщин и 69% мужчин.

Гарри и Уильям обошли в опросе отца – наследника британского трона Чарльза. За него отдали свои голоса лишь 48% опрошенных. Еще 20% респондентов выразили негативное к нему отношение. Супруга Чарльза – герцогиня Корнуоллская Камилла – оказалась еще менее популярной, за нее проголосовали 29%.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон – вторая по популярности после Елизаветы II представительница монаршего дома. За нее свои голоса отдали 64%. Супруга принца Гарри Меган Маркл заняла в этом рейтинге шестое место.

Всего в исследовании приняли участие 3,6 тысячи жителей Британских островов.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут своего первого ребенка. Эту информацию официально подтвердил Кенсингтонский дворец. Первенец пары должен появиться на свет весной 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга, венчал принца и его невесту архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Летом певец Элтон Джон и принц Гарри объявили о создании коалиции MenStar Coalition, которая будет бороться с распространением СПИДа. Приоритет отдадут мужской части населения.

Глобальный проект запустят в рамках 22-й Международной конференции по СПИДу в Амстердаме. Он будет стимулировать мужчин в возрасте 24-35 лет регулярно проверяться на инфекцию. Если заражение подтвердят, то лечение можно будет начать на ранних стадиях.

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