15 октября 2018, 11:17
Фото: ТАСС/PA Images/Daniel Leal-Olivas
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут своего первого ребенка. Эту информацию официально подтвердил Кенсингтонский дворец, передают "Дни.ру".
Первенец пары должен появиться на свет весной 2019 года.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга, венчал принца и его невесту архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Принц Гарри и Меган Маркл ждут своего первого ребенка
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Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public. 📷PA
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)
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