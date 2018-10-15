Принц Гарри и Меган Маркл ждут своего первого ребенка

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут своего первого ребенка. Эту информацию официально подтвердил Кенсингтонский дворец, передают "Дни.ру".

Первенец пары должен появиться на свет весной 2019 года.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга, венчал принца и его невесту архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.