Эксперты оценили шансы сына принца Гарри занять трон

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Сын герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри оказался седьмым в очереди на престол Великобритании. По мнению экспертов, он сможет стать правителем страны лишь в случае "династического переворота".

"Есть принц Чарльз, принц Уильям, у которого трое детей. Именно поэтому принц Гарри мог так легко позволить себе жениться на разведенной американке. По британскому законодательству Гарри в принципе теряет право на престол", – цитирует ИА "НСН" заведующую Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмилу Бабынину.

Королева Елизавета II является самым долгоправящим монархом в британской истории: она унаследовала престол в 1952 году. Трон отойдет ее сыну, принцу Чарльзу. После него в очереди – герцог Кембриджский Уильям. Третий в очереди на коронацию — сын герцога и герцогини Кембриджских Джордж. Далее – принцесса Шарлотта, принц Луи Артур Чарльз. Лишь после них на трон претендуют младший сын принца Чарльза герцог Сассекский Гарри и его сын.

Накануне сообщалось, что Меган Маркл родила сына. О рождении первенца принц Гарри и его супруга объявили на своей странице в Instagram. Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга, венчал принца и его невесту архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В октябре того же года Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что пара ждет первенца.

