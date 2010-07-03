Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

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Телерадиовещательная организация BBC уволила ведущего Дэнни Бейкера, который в своем микроблоге Twitter некорректно отозвался о королевской семье.

Журналист разместил пост, в котором изобразил новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл в виде шимпанзе. Черно-белое фото сопровождалась подписью: "Королевский младенец покидает больницу". После волны критики Бейкер удалил публикацию.

"Меня только что уволили с BBC Radio 5 Live", – написал журналист в соцсети в четверг, 9 мая.

В понедельник, 6 мая, у британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, герцогини Сассекской, родился сын. Ребенка назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик пока не будет носить никакого титула.

Восьмой правнук королевы Елизаветы II занимает седьмое место в линии престолонаследия. В очереди перед ним находятся дед – принц Чарльз, дядя – принц Уильям, трое детей принца Уильяма и его отец – принц Гарри.

По словам экспертов, сын герцога и герцогини Сассекских сможет стать правителем страны лишь в случае "династического переворота".

