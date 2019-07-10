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Меган Маркл впервые вывела в свет двухмесячного сына Арчи, сообщают "Дни.ру".

Герцогиня Сассекская взяла малыша на королевский турнир по поло, что возмутило британцев. Блюстители традиций заявили, что жена принца Гарри

поторопилась вывести ребенка на общественное мероприятие, ведь еще ни один королевский отпрыск не появлялся на публике в столь юном возрасте. Принцы Уильям и Гарри участвовали в состязании по поло, а Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришли поболеть за мужей.

Британские СМИ и интернет-пользователи также отметили, что Меган Маркл держалась поодаль от своих родственников и "странно" держала ребенка на руках. "Она что, держит его в первый раз? И почему она надела мешок", – удивляются одни британцы в соцсетях. "Она будто душит его, пытаясь скрыть лицо", – добавляют другие.



Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года от журнала Tatler. СМИ также писали, что во время визита в организацию The Albert Kennedy Trust, которая помогает бездомным представителям ЛГБТ-сообщества, принц Уильям пообещал поддержать выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация.