17:17
17:17
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Фото: ТАСС/Andrew Matthews/PA Wire/PA Images
Меган Маркл впервые вывела в свет двухмесячного сына Арчи, сообщают "Дни.ру".
Герцогиня Сассекская взяла малыша на королевский турнир по поло, что возмутило британцев. Блюстители традиций заявили, что жена принца Гарри
поторопилась вывести ребенка на общественное мероприятие, ведь еще ни один королевский отпрыск не появлялся на публике в столь юном возрасте. Принцы Уильям и Гарри участвовали в состязании по поло, а Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришли поболеть за мужей.
Британские СМИ и интернет-пользователи также отметили, что Меган Маркл держалась поодаль от своих родственников и "странно" держала ребенка на руках. "Она что, держит его в первый раз? И почему она надела мешок", – удивляются одни британцы в соцсетях. "Она будто душит его, пытаясь скрыть лицо", – добавляют другие.
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Archie gets a kiss from Meghan at his first public event as they join Kate and her three children for rare joint appearance to watch Harry and William play charity polo match! Swipe ⬅️ to see these cute cousins! 💕📷Max Mumby / James Whatling/ @dailymail
Публикация от Daily Mail (@dailymail)
Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года от журнала Tatler. СМИ также писали, что во время визита в организацию The Albert Kennedy Trust, которая помогает бездомным представителям ЛГБТ-сообщества, принц Уильям пообещал поддержать выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация.
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