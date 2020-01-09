Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

09:16

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

за рубежом

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британские СМИ.

Супружеская чета планирует работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми", продолжая при этом полностью поддерживать Елизавету II. В заявлении супругов отмечается, что они хотят сформировать новую роль в рамках института монархии.

"Это предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", – подчеркнули они.

Как отмечают журналисты, решение супругов "разочаровало" королеву и других членов семьи. В Букингемском дворце указали, что обсуждение этого поступка находится на ранней стадии, поэтому говорить о чем-то конкретном еще слишком рано.

Ранее британский принц Чарльз оказался втянут в скандал с тремя предположительно поддельными картинами Моне, Пикассо и Дали. Произведения были в числе полотен, которые передали в благотворительный фонд высокопоставленной особы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика