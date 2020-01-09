Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британские СМИ.

Супружеская чета планирует работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми", продолжая при этом полностью поддерживать Елизавету II. В заявлении супругов отмечается, что они хотят сформировать новую роль в рамках института монархии.

"Это предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", – подчеркнули они.

Как отмечают журналисты, решение супругов "разочаровало" королеву и других членов семьи. В Букингемском дворце указали, что обсуждение этого поступка находится на ранней стадии, поэтому говорить о чем-то конкретном еще слишком рано.

Ранее британский принц Чарльз оказался втянут в скандал с тремя предположительно поддельными картинами Моне, Пикассо и Дали. Произведения были в числе полотен, которые передали в благотворительный фонд высокопоставленной особы.

