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В мире

03 ноября, 23:36

Британский принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

за рубежом культура

Фото: POOL/ТАСС/PA/PIERRE EMMANUEL DELETREE

Британский принц Чарльз оказался втянут в скандал с тремя предположительно поддельными картинами Моне, Пикассо и Дали. Общая стоимость полотен, при этом, составила 105 миллионов фунтов стерлингов, как сообщил РБК.

Произведения прославленных мастеров были среди 17 картин, которые благотворительный фонд высокопоставленной особы получил взаймы от бизнесмена Джеймса Станта, ранее объявившего о своем банкротстве.

Как сообщил представитель фонда принца Чарльза, организация иногда берет на время картины от частных лиц. Скандальные полотна убрали из публичного доступа в штаб-квартире учреждения.

О скандале стало известно после того, как американский художник Тони Тетро, ранее судимый за подделку произведений искусства, заявил, что якобы продавал часть подобных неофициальных полотен Джеймсу Станту. По словам фальсификатора, бизнесмен знал, что покупает качественные копии.

По последним данным статус трех полотен Моне, Пикассо и Дали неизвестен. Парижские эксперты, ранее указавшие на подлинность картин, от новых комментариев отказались.

В октябре стало известно, что королева Великобритании Елизавета II рассматривает возможность передать правление своему сыну, принцу Чарльзу. Церемония может состоятся, когда королеве исполнится 95 лет.

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