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08:59

Принц Чарльз рассказал о любви русской музыке

за рубежом культура

08:59

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Фото: ТАСС/PA Images/Joe Giddens

Принц Уэльский Чарльз рассказал о своих предпочтениях в музыке. По словам наследника британского престола, ему нравятся русские церковные песнопения. На его свадьбе с герцогиней Корнуольской Камиллой периодически звучали композиции православной литургии, пишут "Дни.ру".

Также принц Уэльский отметил, что ему нравятся песни Леонарда Коэна, а также опера "Сцилла и Главк" композитора Жан-Мари Леклера.

По словам британского принца, любовь к искусству ему прививала бабушка – Елизавета Боуз-Лайон.

Ранее сообщилось, что Елизавета II планирует передать правление старшему сыну – принцу Уэльскому Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. Об этом в своей книге "Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams" написал королевский корреспондент Роберт Джобсон.

При этом королева хочет сделать наследника принцем-регентом. То есть Чарльз станет полноценным королем, но формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти.

за рубежом культура

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