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Политика

17:50

Принц Чарльз намерен стать королем – СМИ

политика за рубежом

Фото: ТАСС/PA WIRE/Victoria Jones

Принц Чарльз Уэльский может стать новым королем Великобритании. К такому выводу пришли СМИ, посчитав количество его публичных появлений вместо своей матери Елизаветы II. Об сообщает портал "Дни.ру".

В 2019 году действующая правительница Соединенного Королевства была на приемах и церемониях 332 раза, в то время как Чарльз посетил 507 подобных мероприятий. В пользу версии о смене власти говорит и то, что ранее СМИ сообщали об отречении Елизаветы II от престола по достижении 95 лет.

Существует мнение, что королева уже не может справляться с публичностью и необходимостью посещать церемонии, а потому постепенно и неофициально передает полномочия своему преемнику, который является прямым наследником престола.

Ранее британский принц Чарльз оказался втянут в скандал с тремя предположительно поддельными картинами Моне, Пикассо и Дали. Произведения были в числе полотен, которые передали в благотворительный фонд высокопоставленной особы.

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