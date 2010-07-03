СМИ узнали о возможном отречении королевы Великобритании

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Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении монарха.

По словам собеседника газеты, отречение королевы может произойти в день ее рождения, когда Елизавете II исполнится 95 лет. Отмечается, что именно в этом возрасте от участия в дальнейших официальных мероприятиях отказался ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

Информация о том, что королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление старшему сыну – принцу Уэльскому Чарльзу – появилась еще в прошлом году. Отмечалось, что королева хочет сделать наследника принцем-регентом. То есть Чарльз станет полноценным королем, но формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти.

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она побила рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. На сегодняшний день Елизавета является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

Принц Уэльский стал наследником в возрасте трех лет с начала правления Елизаветы II. 14 ноября ему исполнится 70 лет.

