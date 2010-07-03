Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в Москве – Baza

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Королева Великобритании Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.

Указывается, что жилье расположено в 1-м Обыденском переулке, доме 10. Площадь квартир составляет 148, 184, 187 и 320 квадратных метров. Они находятся на первом, втором и четвертом этажах, передает портал News.ru.

В документах Росреестра Елизавета II записана как "Ее Величество королева, правящая в Канаде", где она также возведена на престол. Отмечается, что в квартирах проживают сотрудники канадского посольства.

Ранее стало известно, что в 2025 году Елизавете II придется покинуть свою резиденцию – Букингемский дворец из-за капитального ремонта резиденции.