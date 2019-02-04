Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:08

Муж Елизаветы II решил подзаработать на продаже авто

общество за рубежом

19:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Aaron Chown/PA Images

Герцог Эдинбургский принц Филипп выставил на продажу свой Range Rover. Супруг Елизаветы II выставил цену в 129 тысяч 850 фунтов стерлингов. Для сравнения, цена новой машины в британских автосалонах составляет 105 тысяч, сообщают Дни.ру.

Салон авто обит кожей цвета слоновой кости. В этой машине помимо королевской четы ездили бывший президент США Барак Обама с женой Мишель, которые гостили в Виндзоре в 2016 году.

Недавно 97-летний герцог Эдинбургский попал в ДТП в графстве Норфолк. Также легкие травмы получили два человека, которые находились в другой машине. Им оказали медицинскую помощь.

Позже принц Филипп опубликовал открытое письмо с извинениями пострадавшим.

общество за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика