Муж Елизаветы II решил подзаработать на продаже авто

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Герцог Эдинбургский принц Филипп выставил на продажу свой Range Rover. Супруг Елизаветы II выставил цену в 129 тысяч 850 фунтов стерлингов. Для сравнения, цена новой машины в британских автосалонах составляет 105 тысяч, сообщают Дни.ру.

Салон авто обит кожей цвета слоновой кости. В этой машине помимо королевской четы ездили бывший президент США Барак Обама с женой Мишель, которые гостили в Виндзоре в 2016 году.

Недавно 97-летний герцог Эдинбургский попал в ДТП в графстве Норфолк. Также легкие травмы получили два человека, которые находились в другой машине. Им оказали медицинскую помощь.

Позже принц Филипп опубликовал открытое письмо с извинениями пострадавшим.