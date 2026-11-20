Фото: ТАСС/Александр Щербак

11-летнего сына актрисы Марии Кожевниковой Максима срочно прооперировали в Москве. Об этом артистка, известная по сериалу "Универ", рассказала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Оказалось, что мальчику удалили аппендикс. В момент операции Кожевникова находилась в Липецке. Тогда аэропорт города был закрыт, а между ней и ребенком было 600 километров.

"Держалась, только зная что в Тушинской детской больнице невероятные врачи!" – призналась актриса, отметив, что сильно переживала, поскольку не смогла быть рядом с сыном.

По ее словам, операция прошла успешно, хотя аппендикс располагался нетипично – под печенью.

"Держится мой мужчина!" – написала Кожевникова.

Врач, по ее словам, сказал, что перед операцией обычно дети плачут, чаще мальчики. Однако, как рассказала актриса, ее сын был максимально собран.

Кожевникова также переживает за будущее ребенка. По ее словам, мальчик растет очень порядочным и искренним человеком, который близко принимает все к сердцу.

У актрисы четверо детей от бизнесмена Евгения Васильева. Помимо Максима, она воспитывает 12-летнего Ивана, 9-летнего Василия и 3-летнего Александра. Пара живет вместе с 2013 года, официально брак они не регистрировали.

Ранее Кожевникова комментировала слухи о напряженных отношениях с коллегой по сериалу "Универ" Араратом Кещяном. Она заявила, что информация о якобы выдвинутых ею условиях по съемкам, согласно которым персонаж Майкл не появился ни в одной сцене определенной серии, не соответствует действительности.

По словам артистки, она никогда не требовала исключать персонажа Кещяна из сцен. Более того, сейчас между ними нет никакого конфликта, они просто не поддерживают общение. Кожевникова добавила, что при необходимости они спокойно смогли бы снова сыграть вместе на том же уровне, что и раньше.

