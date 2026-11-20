Фото: legion-media.com/Splash News

Американская певица Майли Сайрус и ее возлюбленный, музыкант Макс Морандо планируют сыграть свадьбу уже в ближайшие выходные, 21–22 ноября. Торжество пройдет в Южной Калифорнии, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Подробности предстоящего события пока не раскрываются. Сами артисты и их представители информацию о церемонии не подтверждали и сообщения о подготовке к ней не комментировали.

Слухи о возможном бракосочетании появились еще в конце прошлого года. Тогда пара совместно посетила премьеру фильма "Аватар: Пламя и пепел" в Лос-Анджелесе. Сайрус появилась на публике с массивным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

В мае, во время церемонии открытия звезды Майли на голливудской "Аллее славы", мать певицы Тиш Сайрус также случайно проговорилась о предстоящем событии. Позируя для фотографий вместе с дочерью и еще одной своей дочерью та воскликнула: "Мы приведем мужа".

Сайрус и Морандо впервые привлекли внимание общественности слухами об отношениях в декабре 2021 года, а в апреле 2022-го официально объявили, что встречаются.

