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Ярко-красные ладони могут указывать на заболевания внутренних органов, в том числе печени. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Специалист отметил, что одним из самых тревожных симптомов является так называемая печеночная ладонь. По его словам, человек может ощущать лишь периодический зуд, однако это один из первых симптомов заболеваний органа.

Врач обратил внимание, что при любых заметных изменениях цвета ладоней необходимо обратиться к специалисту.

"Если ладонь перестала быть нормального розового цвета, то, скорее всего, нарушена работа внутренних органов", – заключил Кондрахин.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала, что кофе, брокколи и морская рыба помогут поддержать здоровье печени. Кроме того, для печени очень полезны бобовые за счет высокого содержания клетчатки вместе с растительным белком.

При этом надо учитывать, что важнее всего в целом придерживаться здорового образа жизни и минимизировать в рационе продукты, нарушающие деятельность органа: алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, фастфуд.