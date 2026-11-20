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С 1 декабря 2026 года шесть моделей Lada можно будет приобрести по возобновленной государственной программе льготного автокредитования. Об этом сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

В список вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Льгота также распространяется на метановую версию Vesta и специальные версии Granta и Vesta с ручным управлением.

По программе можно приобрести в кредит российский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 миллионов рублей. Уровень локализации должен составлять не менее 3 тысяч баллов.

Скидка 20% положена работникам медицинской и образовательной сфер, гражданам с инвалидностью, участникам СВО и членам их семей. Для участников спецоперации, получивших ранения в ходе боевых действий, при покупке автомобиля с ручным управлением скидка составляет 40%.

Семьи с двумя и более детьми получат базовую скидку 10%, а многодетные при покупке российского семейного автомобиля – 20%. В Дальневосточном федеральном округе для семей хотя бы с одним ребенком предусмотрена льгота 25%. Скидки по государственной программе можно суммировать с действующими акциями производителя, добавили в "АвтоВАЗе".

Ранее стали известны победители в рамках 26-й национальной премии "Автомобиль года в России". В массовом сегменте первое место заняла Lada, среди премиальных марок лидером стал Tank. В рейтинге массовых брендов вторую позицию сохранил Haval, а третью занял Tenet, потеснив Chery. Среди премиальных производителей вслед за Tank расположились Esteo и Voyah.

