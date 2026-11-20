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Герой мема "Ты кому сигналишь, дядя?" Игорь Новоселов, который почти месяц скрывался от следствия после смертельного ДТП под Екатеринбургом, был задержан полицией в кафе под Краснодаром. Об этом изданию Baza сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчину задержали почти в 2 тысячах километров от дома. В ближайшее время его этапируют на родину и поместят в СИЗО.

Авария произошла ночью 8 июля в поселке Шиловка. 34-летний Новоселов за рулем сбил 25-летнего мужчину, который шел по дороге без опознавательных знаков. Помощь пострадавшему водитель не оказал и уехал с места происшествия. Утром молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось.

После ДТП Новоселова задержали, однако отпустили домой под подписку о невыезде. Вызовы в суд он игнорировал, а затем уехал на Кубань, где скрывался около месяца, будучи объявленным в розыск. На допросе мужчина объяснил, что пешехода не заметил, а после аварии испугался и поэтому покинул место происшествия.

Детали ЧП сейчас устанавливают сотрудники полиции, проводятся необходимые экспертизы.

Новоселов получил известность в 2013 году после жесткого видео с дорожной разборкой, которое разошлось по Сети как мем "Ты кому сигналишь, дядя?" – с такими словами он вылез из автомобиля и стал угрожать другому водителю пистолетом.

Ранее водитель машины сбил старшего сержанта полиции на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в Жулебинском лесопарке рядом с домом на улице Привольной.

Во время проверки документов автомобилист проигнорировал законное требование сотрудника, резко увеличил скорость и наехал на старшего сержанта. Тот упал и получил телесные повреждения.

