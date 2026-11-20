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Отказ от домашних заданий в российских школах приведет к сбою педагогической системы. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Домашнее задание – это повторение пройденного материала на уроке, его закрепление", – подчеркнул министр.

По его словам, если домашнюю работу не выполнять, пройденное не закрепится как следует. У учеников возникают пробелы в знаниях, отставание и трудности, пропадает мотивация, падает успеваемость. В итоге снижается качество образования в целом, отметил Кравцов.

Он также призвал добиваться, чтобы школьники понимали значение домашних заданий и выполняли их самостоятельно – без помощи искусственного интеллекта и списывания в интернете.

Между тем Рособрнадзор начал проверять домашние задания и контрольные работы с применением ИИ. По этому вопросу ведомство ведет диалог с ведущими вузами страны и технологическими компаниями. При этом нововведение носит экспериментальный характер.