20 ноября, 11:29Общество
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Отказ от домашних заданий в российских школах приведет к сбою педагогической системы. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Домашнее задание – это повторение пройденного материала на уроке, его закрепление", – подчеркнул министр.
По его словам, если домашнюю работу не выполнять, пройденное не закрепится как следует. У учеников возникают пробелы в знаниях, отставание и трудности, пропадает мотивация, падает успеваемость. В итоге снижается качество образования в целом, отметил Кравцов.
Он также призвал добиваться, чтобы школьники понимали значение домашних заданий и выполняли их самостоятельно – без помощи искусственного интеллекта и списывания в интернете.
Между тем Рособрнадзор начал проверять домашние задания и контрольные работы с применением ИИ. По этому вопросу ведомство ведет диалог с ведущими вузами страны и технологическими компаниями. При этом нововведение носит экспериментальный характер.
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