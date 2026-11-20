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Немецкий автомобильный концерн Volkswagen собирается заморозить зарплаты сотрудникам на два года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на требования компании.

Помимо отказа от повышения зарплат, холдинг предлагает отменить премии и дополнительные дни отпуска, которые работники получают в качестве поощрения. Компания также намерена пересмотреть соглашение о 35-часовой рабочей неделе для увеличения продолжительности смен без дополнительных выплат.

Также в связи с реструктуризацией рассматривается возможность ликвидации четырех заводов в начале 2030-х годов и сокращения более 100 тысяч сотрудников. Эти меры планируется обсудить в ходе переговоров в немецком Эмдене. Они могут затронуть интересы около 120 тысяч работников.

В профсоюзе IG Metall выступили против инициатив компании. Их главный переговорщик Торстен Грегер назвал действия руководства ударом в спину работникам.

Он предупредил, что противостояние с компанией может быть долгим и тяжелым, а его последствия серьезно отразятся на концерне. Согласно Reuters, рыночная капитализация Volkswagen уже сократилась на 37,6% – до 32,57 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Volkswagen одобрил программу реструктуризации, предполагающую сокращение около 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Решение было принято единогласно после длительных обсуждений. Документ под названием "План будущего – 2030" предусматривает масштабную оптимизацию персонала, которая необходима для реализации стратегии трансформации.

Кроме того, четыре завода VW – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме – могут прекратить работу: компания не гарантирует им конкурентоспособную загрузку мощностей с 2031–2034 годов. Для этих площадок будут рассматриваться альтернативные варианты использования.