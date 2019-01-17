Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

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Герцог Эдинбургский принц Филип, который является супругом британской королевы Елизаветы II попал в ДТП рядом с имением Сэндрингэм в графстве Норфолк. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

97-летний член королевской семьи не пострадал. Известно, что Range Rover, в котором он ехал, столкнулся с другим автомобилем, где были два человека. Они получили незначительные травмы. На место происшествия выезжала полиция.

Выбраться из перевернутой иномарки герцогу помогли очевидцы. С их слов Филип был испуган и находился в сознании. Принцу пришлось вернуться обратно в Сэндрингем, где его осмотрел врач.