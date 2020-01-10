СМИ осудили принца Гарри и Меган Маркл из-за отказа от королевских полномочий

14:13
Фото: ТАСС/Aaron Chown/PA Wire/PA Images
В Сети разгорелся скандал из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи, сообщают "Дни.ру".
Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган сравнил пару с семейством Кардашьян. Его недовольства в том числе связаны с тем, что герцоги Сассекские не уведомили о своем намерении даже королеву Елизавету II.
Телеведущий заявил, что на месте королевы мгновенно лишил бы Меган и Гарри всех титулов и привилегий.
"Если семейная пара хочет жизни простых людей, им стоит предоставить такое право, но без благ, которыми пользуются члены монаршей семьи", – подчеркнул Морган.
Журналист отметил, что пара рассчитывает и дальше пользоваться королевской защитой, где бы они ни решили жить и путешествовать, за счет еще больших расходов налогоплательщиков.
"Если они хотят быть новыми Кардашьян, с ними будут обращаться соответственно!" – заключил он.
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации.
Супружеская чета планирует работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Елизавету II. В заявлении супругов отмечается, что они хотят сформировать новую роль в рамках института монархии.
Как отмечают журналисты, решение супругов разочаровало королеву и других членов семьи.
Фигуры пары уже исключили из раздела экспозиции, посвященной королевской семье, в лондонском отделении музея мадам Тюссо. Представители музея уточнили, что фигуры планируют вернуть в выставочное пространство позже, поскольку их значимость все еще неизменна.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
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