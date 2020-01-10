Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:04

Главная / Новости /

Рейтинги принца Гарри взлетят среди британской молодежи – эксперт

"Отразится на рейтингах": эксперт оценил отказ принца Гарри и Меган Маркл от престола
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Daniel Leal-Olivas/PA Wire/PA Images

Отказ принца Гарри и его супруги Меган Маркл от королевского финансирования вызовет отторжение у консервативной части населения Великобритании, но породит симпатию среди молодежи. Такое мнение выразила эксперт института Европы РАН, старший научный сотрудник Центра британских исследований Кира Годованюк в разговоре с Москвой 24.

"У прогрессивного молодого поколения может возникнуть симпатия к Гарри после заявления о желании быть финансово независимым. Однако, как в целом это отразится на рейтингах принца и всей королевской семьи, можно будет сказать, когда первоначальный ажиотаж и обескураженность пройдут, можно будет увидеть, как решение Гарри будет работать", – рассказала эксперт.

Стоит учесть, что Гарри – шестой на очереди на престол. По мнению Киры Годованюк, высоких шансов занять престол у принца Сассекского не было. Поэтому в целом его решение на структуру престолонаследия никак не повлияет.

Также эксперт Центра британских исследований отметила, что таблоиды давно недолюбливают Меган.

Пришлая, не британка, и, конечно, многие за этим решением Гарри видят влияние Меган. Данное событие не добавило симпатии со стороны британских СМИ в отношении Меган.
Кира Годованюк
эксперт Института Европы РАН, старший научный сотрудник Центра британских исследований

Также Годованюк отметила, что пока сложно сказать, вернется ли Меган в мир кино. "Все-таки они от титула не отказались, а выступили с довольно хитрой формулировкой, что снимают с себя полномочия по выполнению королевских обязанностей. Она продолжает оставаться герцогиней, а это значит, у нее есть определенные запреты. Но она никогда и не высказывала таких желаний – вернуться к актерской деятельности. Скорее всего, сейчас Гарри и Меган будут зарабатывать по другому – регистрацией торговых марок и открытием фондов", – пояснила собеседница сайта.

Напомним, ранее в музее мадам Тюссо выступили с заявлением о том, что из экспозиции убрали фигуры Гарри и Меган. По мнению эксперта, это не санкция, а просто рекламный ход музея, связанный с ажиотажем вокруг этой новости.

Читайте также

Юлия Шаркова

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика