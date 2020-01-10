Рейтинги принца Гарри взлетят среди британской молодежи – эксперт

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Отказ принца Гарри и его супруги Меган Маркл от королевского финансирования вызовет отторжение у консервативной части населения Великобритании, но породит симпатию среди молодежи. Такое мнение выразила эксперт института Европы РАН, старший научный сотрудник Центра британских исследований Кира Годованюк в разговоре с Москвой 24.

"У прогрессивного молодого поколения может возникнуть симпатия к Гарри после заявления о желании быть финансово независимым. Однако, как в целом это отразится на рейтингах принца и всей королевской семьи, можно будет сказать, когда первоначальный ажиотаж и обескураженность пройдут, можно будет увидеть, как решение Гарри будет работать", – рассказала эксперт.

Стоит учесть, что Гарри – шестой на очереди на престол. По мнению Киры Годованюк, высоких шансов занять престол у принца Сассекского не было. Поэтому в целом его решение на структуру престолонаследия никак не повлияет.

Также эксперт Центра британских исследований отметила, что таблоиды давно недолюбливают Меган.





Кира Годованюк эксперт Института Европы РАН, старший научный сотрудник Центра британских исследований Пришлая, не британка, и, конечно, многие за этим решением Гарри видят влияние Меган. Данное событие не добавило симпатии со стороны британских СМИ в отношении Меган.

Также Годованюк отметила, что пока сложно сказать, вернется ли Меган в мир кино. "Все-таки они от титула не отказались, а выступили с довольно хитрой формулировкой, что снимают с себя полномочия по выполнению королевских обязанностей. Она продолжает оставаться герцогиней, а это значит, у нее есть определенные запреты. Но она никогда и не высказывала таких желаний – вернуться к актерской деятельности. Скорее всего, сейчас Гарри и Меган будут зарабатывать по другому – регистрацией торговых марок и открытием фондов", – пояснила собеседница сайта.

Напомним, ранее в музее мадам Тюссо выступили с заявлением о том, что из экспозиции убрали фигуры Гарри и Меган. По мнению эксперта, это не санкция, а просто рекламный ход музея, связанный с ажиотажем вокруг этой новости.

Юлия Шаркова