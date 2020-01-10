Рейтинги принца Гарри взлетят среди британской молодежи – эксперт

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Отказ принца Гарри и его супруги Меган Маркл от королевского финансирования вызовет отторжение у консервативной части населения Великобритании, но породит симпатию среди молодежи. Такое мнение выразила эксперт института Европы РАН, старший научный сотрудник Центра британских исследований Кира Годованюк в разговоре с Москвой 24.
"У прогрессивного молодого поколения может возникнуть симпатия к Гарри после заявления о желании быть финансово независимым. Однако, как в целом это отразится на рейтингах принца и всей королевской семьи, можно будет сказать, когда первоначальный ажиотаж и обескураженность пройдут, можно будет увидеть, как решение Гарри будет работать", – рассказала эксперт.
Стоит учесть, что Гарри – шестой на очереди на престол. По мнению Киры Годованюк, высоких шансов занять престол у принца Сассекского не было. Поэтому в целом его решение на структуру престолонаследия никак не повлияет.
Также эксперт Центра британских исследований отметила, что таблоиды давно недолюбливают Меган.
Также Годованюк отметила, что пока сложно сказать, вернется ли Меган в мир кино. "Все-таки они от титула не отказались, а выступили с довольно хитрой формулировкой, что снимают с себя полномочия по выполнению королевских обязанностей. Она продолжает оставаться герцогиней, а это значит, у нее есть определенные запреты. Но она никогда и не высказывала таких желаний – вернуться к актерской деятельности. Скорее всего, сейчас Гарри и Меган будут зарабатывать по другому – регистрацией торговых марок и открытием фондов", – пояснила собеседница сайта.
Напомним, ранее в музее мадам Тюссо выступили с заявлением о том, что из экспозиции убрали фигуры Гарри и Меган. По мнению эксперта, это не санкция, а просто рекламный ход музея, связанный с ажиотажем вокруг этой новости.
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Юлия Шаркова
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